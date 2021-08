Kabul - Bei den Anschlägen am Flughafen von Kabul sind bis zu 20 Menschen getötet und 52 verletzt worden. Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, nach ersten Informationen seien „zwischen 13 und 20“ Menschen getötet worden. Man verurteile diesen grausamen Vorfall aufs Schärfste und werde alles unternehmen, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, hieß es weiter.

Der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, Suhail Schahin bestätigte, dass sich zwei Explosionen ereigneten. Eine der Explosionen fand ersten Informationen zufolge an einem der Flughafentore statt, eine weitere bei einem nahe gelegen Hotel. Es gab Befürchtungen, dass die Zahl der Todesopfer noch signifikant ansteigt. Auf Videos waren Dutzende Tote zu sehen.

Mehrere US-Soldaten unter den Toten

Bei der Attacke am Abbey Gate soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein Selbstmordattentat handeln, wie ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Eine zweite Explosion habe es am nahegelegenen Baron Hotel gegeben.

Unter den Toten sind auch mehrere US-Soldaten. Das gab das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt, ohne eine Zahl zu nennen. Demnach wurden auch mehrere US-Soldaten verletzt.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass es in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen oder mehrere Selbstmordanschläge gegeben hat. Sie sagte am Donnerstag in Berlin, dies sei ein „absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation“.

Ein auf Twitter geteiltes Bild, das offenbar vom Inneren des Flughafengeländes aufgenommen wurde, zeigte eine große Rauchwolke. Der lokale Fernsehsender Tolo-News veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Verletzte in Schubkarren transportiert werden. Ein Augenzeuge erzählte dem TV-Sender, die Explosion sei sehr stark gewesen. Manche Menschen seien ins Wasser gefallen - an einem Gate ist ein langer Wassergraben - und mehrere ausländische Soldaten seien zu Boden gefallen. Er habe auch Tote gesehen.

Der afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet. Bestätigt wurde das bisher nicht.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nach Explosionen sollen US-Soldaten an einem anderen Flughafen-Gate Tränengas eingesetzt haben, um die Menschen auseinander zu treiben, berichteten Augenzeugen. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt hätten dort zwischen 2000 und 4000 Menschen gestanden. Mehrere Frauen und Mädchen seien durch das Tränengas verletzt worden.



Deutsche Soldaten sind nicht unter den Verletzten

Deutsche Soldaten waren einem Tweet des Einsatzführungskommandos zufolge nicht betroffen. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

„Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul“, teilte das Einsatzführungskommando am Donnerstag mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen.

Die Bundesregierung hat nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) derzeit keine Informationen über deutsche Opfer bei der Anschlagsserie am Flughafen von Kabul in Afghanistan. Maas sprach am Donnerstagabend in Berlin von einem „ekelhaften Anschlag“, der zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge gehabt habe. Die „grauenhaften“ Bilder gingen „jedem ins Mark“.

Der Außenminister kündigte an, am Sonntag in die Region reisen zu wollen. Er will demnach Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan sowie die Türkei und Katar besuchen. Maas versicherte, dass sich die Bundesregierung auch nach Ende der Evakuierungsflüge weiter für die Ausreise von Deutschen sowie auch von afghanischen Ortskräften einsetzen werde.

„Unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen“, sagte der Außenminister. Die Hilfsaktion gehe jetzt in eine neue Phase. Es würden dafür Gespräche mit verschiedenen Partnern und auch den radikalislamischen Taliban geführt. Dabei gehe es unter anderem um den Weiterbetrieb des Flughafens.

Bundeswehr schickt Transportflugzeug zurück

Die Bundeswehr schickte umgehend ein für die Versorgung von Verletzten ausgerüstetes Transportflugzeug A400M zurück zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Die für mögliche Notfälle im Luftraum über Kabul bereitgehaltene Maschine landete am Abend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur außerplanmäßig und bot den US-Amerikanern Hilfe bei der Versorgung an. Zudem wurden zwei deutsche Soldaten aufgenommen, die während des Chaos nach der Explosion vor dem Flughafen noch am Boden geblieben waren. Am Abend startete die Maschine nach Militärangaben wieder.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich entsetzt über die jüngsten Ereignisse in der afghanischen Hauptstadt. „Ich verurteile den grausamen Terroranschlag vor dem Flughafen Kabul auf das Schärfste“, teilte er am Donnerstag mit. Priorität der Nato bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen des Anschlags und ihren Angehörigen.