Der russische Militärstützpunkt Saki auf der von Russland besetzten Krim, ist am Dienstag von schweren Explosionen erschüttert worden. Videos zeigen, dass es an mindestens zwei unterschiedlichen Stellen zu Detonationen kam. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge ist ein Verstoß gegen die Brandschutzregeln Grund für den Vorfall.

Medienberichte widersprechen dem jedoch und berichten von einem ukrainischen Angriff. Wie Sky News unter Berufung auf einen hochrangigen ukrainischen Beamten schreibt, sei nun bestätigt, dass die Operation auf der Krim von ukrainischen Spezialeinheiten durchgeführt worden wäre.

Auch die New York Times berichtete von einem ukrainischen Angriff. Dabei sei eine von der Ukraine entwickelte Waffe eingesetzt worden, zitierte die Zeitung einen ranghohen ukrainischen Militär. Bei der Attacke hätten auch Partisanen, die loyal zur Ukraine stehen, eine Rolle gespielt. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings bislang nicht.

Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sollen das Ausmaß der Explosionen zeigen. Die Schwarzmeerregion ist ein beliebter Urlaubsort, den viele Touristen nach den Detonationen fluchtartig verließen.

Bei den Explosionen wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zehn russische Flugzeuge zerstört worden. „Nach der Explosion, die wir gesehen haben, ist klar, dass das Kontingent der Luftwaffe getroffen wurde“, sagte der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenstabs, Juri Ihnat, am Mittwoch im Fernsehen. Laut Ihnat sind dort Kampfflugzeuge der Typen Suchoi Su-30M und Su-24 sowie Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76 stationiert.

Selenskyj: Krieg beginnt und endet mit der Krim

Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte Europas verwandelt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist“, erklärte er. „Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung.“

Den Militärexperten des US-amerikanischen Institute for the Study of the War zufolge will die russische Führung einen ukrainischen Angriff aus Imagegründen nicht eingestehen. Dann würde Moskau einräumen müssen, dass seine Luftabwehr versagt habe, teilte das Institut in seiner Analyse mit.