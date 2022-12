Explosionen auf russischen Flugplätzen: Moskau beschuldigt Ukraine

Russland hat ukrainische Drohnenangriffe für Explosionen auf zwei Luftwaffenstützpunkten der russischen Streitkräfte in Zentralrussland verantwortlich gemacht. Am Montagmorgen habe „das Kiewer Regime versucht, den Djagilewo-Flugplatz in der Region Rjasan und den Engels-Flugplatz in der Region Saratow mit Drohnen sowjetischer Bauart zu treffen“, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Drei Soldaten seien getötet worden, vier weitere verletzt.

Das Ministerium warf den ukrainischen Streitkräften vor, so die russischen „Langstreckenflugzeuge außer Betrieb setzen“ zu wollen. Sie werden für die Angriffe genutzt, die in den vergangenen Wochen auf ukrainische Energieinfrastruktur zielten.

Drohnen angeblich abgeschossen – Trümmer stürzten herab

Die Drohnen seien abgefangen worden, erklärte das Ministerium weiter. Doch ihre Trümmer seien herabgestürzt und auf den Flugplätzen explodiert. Dabei seien zwei Flugzeuge leicht beschädigt worden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor erklärt, der russische Präsident sei über die beiden Vorfälle informiert worden. „Der Präsident erhält regelmäßig Informationen, die von den entsprechenden Stellen kommen, über alles, was vor sich geht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Überdies verkündete das russische Verteidigungsministerium, dass es am Montag gegen 13 Uhr (MEZ) einen „massiven Angriff“ auf ukrainische Militäranlagen und mit der Armee verbundene Energieeinrichtungen ausgeführt habe. „Alle 17 Ziele wurden getroffen.“