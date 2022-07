Die Polizei hat am Mittwoch auf der Autobahn bei Köln einen Gefahrguttransporter gestoppt, der rund zehn Tonnen ungesicherten Sprengstoff geladen hatte. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Gefahrguttransporter sei bei einer Kontrolle auf der A555 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Süd aufgefallen – mit Sprengstoff in 300 ungesicherten Fässern an Bord.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : 10 Tonnen Sprengstoff ungesichert auf Gefahrguttransporter - Fahrer unter Drogeneinfluss - Infos unter https://t.co/xUU3vcQOKi pic.twitter.com/xS69CAjmKf — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) July 7, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Beamten organisierten über den Spediteur einen Ersatzfahrer und begleiteten den in Tschechien zugelassenen Transporter zu einer Spezialfirma nach Hürth.

Dort wurden die auf Paletten transportieren Fässer abgeladen, gegen das Verrutschen mit zusätzlichen Anti-Rutschmatten gesichert und mit Gurten auf der Ladefläche fixiert. Erst danach durfte der Ersatzfahrer seine Fahrt fortsetzen.