Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Mittwoch das Wasser der Spree grün gefärbt. Dazu teilten die Klimaaktivisten auf Twitter mit: „Unsere Politiker:innen schauen tatenlos zu, wie hier und in anderen Teilen der Welt Menschen durch Klimakatastrophen sterben. Es ist die Verantwortung von uns allen, gemeinsam für eine sozial-gerechte Demokratie aufzustehen“, so Amelie Meyer, Extinction Rebellion Berlin, laut Tweet.

Die grüne Spree stehe für die Auswirkungen der Klimakatastrophe, die schon lange auf der ganzen Welt spürbar seien, schreiben die Aktivisten. „In Pakistan sind durch die stärksten Regenfälle seit über drei Jahrzehnten über 1300 Menschen gestorben, Millionen haben ihre Heimat verloren.“, so Extinction Rebellion per Twitter. Die Farbe sei ungiftig. Die Polizei entnahm Wasserproben zur Analyse und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsrecht.

Weitere Aktionen folgen ab 17. September

Vier vermummte Menschen hätten außerdem ein Banner mit Klimabezug nahe der Kronprinzenbrücke und dem Reichstagsgebäude aufgehängt, teilte die Polizei mit.

Auf ihrem Twitter-Auftritt kündigen Aktivisten überdies eine „Herbst Rebellion“ ab dem 17. September in Berlin an. Welche weiteren Aktionen die Gruppe dafür plant, ist bislang nicht bekannt. (mit dpa)