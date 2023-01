Extinction Rebellion: Klimaaktivisten wollen sich nicht mehr festkleben

Die Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion haben einen vorläufigen Stopp ihrer Blockadeaktionen in Großbritannien verkündet. Man arbeite an neuen Taktiken.

Demonstranten der Gruppe Extinction Rebellion kleben in London an einem Auto, während im Hintergrund ein Banner mit der Aufschrift: „Stoppt fossile Brennstoffe Jetzt“ hängt. dpa/Rebecca Speare-Cole

Die Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion in Großbritannien wollen sich vorerst nicht mehr aus Protest gegen mangelnden Klimaschutz an Kunstwerken festkleben und Straßen blockieren. Das verkündete die Gruppe am Neujahrstag in einer Mitteilung mit der Überschrift „Wir hören auf“.

Die - in der Bevölkerung durchaus umstrittenen - Störaktionen seien zwar wichtig gewesen, um aufzurütteln und systematisches Politikversagen im Angesicht der Klimakrise anzuprangern. Allerdings müssten „Taktiken laufend weiterentwickelt werden“.

Fortan werde man verstärkt darauf setzen, Druck auf verantwortliche Politikerinnen und Politiker zu machen, indem die breite Masse der Gesellschaft für Formen des kollektiven Protests mobilisiert wird: „Wir müssen radikal auf diese Krise reagieren und entschlossen sein, die klimatische und ökologische Notlage anzugehen, auch wenn dies bedeutet, einen anderen Ansatz zu wählen als bisher“, schreibt die Gruppe in ihrem Statement.

Um diese Ziel zu erreichen und die Politik dazu zu bringen, „die Ära der fossilen Brennstoffe zu beenden“, will man sich darauf konzentrieren, größere Mobilisierungen zu organisieren: „In diesem Jahr geben wir Teilnahme den Vorzug vor Festnahmen und Beziehungen vor Straßenblockaden, denn wenn wir zusammenstehen, sind wir nicht mehr zu übersehen“, schreibt die Gruppe weiter.

Die erste große Aktion ist für den 21. April geplant, an diesem Tag will die Gruppe mit 100.000 Menschen vor dem Londoner Parlament demonstrieren.

In den vergangenen Monaten hatten sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten in mehreren Ländern immer wieder an Kunstwerken festgeklebt, sie mit Tomatensuppe und Kartoffelbrei beschmiert, Gebäude blockiert und sich auf Straßen festgeklebt. Befürworter sprechen von einer Schocktaktik, um das Bewusstsein für die Klimakatastrophe zu schärfen. Für Gegner handelt es sich um Akte des Vandalismus oder zumindest lästige Behinderungen im Alltagsleben.