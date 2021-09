Berlin - Für Berlins Schüler gilt im Unterricht Maskenpflicht. Die Auflagen sind damit strenger als in vielen anderen öffentlichen Lebensreichen. Für eine Wahlkampf-Show der drei Kanzlerkandidaten im Fernsehsender Sat1 durften die Kinder einer Berliner Schule die Masken nun überraschend abnehmen. Zu sehen war das in der Sendung „Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule“ am Donnerstagabend. Warum war hier plötzlich möglich, was im Alltag in Berliner Schulen verboten ist?

Gedreht wurde unter anderem in der Berliner Tesla-Gesamtschule. Auch hier gilt im normalen Schulbetrieb strenge Maskenpflicht. Der Sender erklärt den Widerspruch auf eine Anfrage der Bild so: „Vor Ort wurden alle gesetzlichen Hygieneauflagen umgesetzt.“ Zudem seien alle Anwesenden „negativ auf Covid-19 getestet worden“. Deshalb mussten die Anwesenden „keine Maske tragen“.

Allerdings werden Berlins Schüler auch im normalen Schulalltag mehrmals wöchentlich im Klassenverband getestet. Das Vertrauen in die regulären Tests ist seitens der Behörden so groß, dass in der Schule gemachte Tests für die geltende 3g-Regel auch außerhalb der Schule ausreichen. Heißt: Schüler müssen sich anders als Erwachsene nicht mehr extra testen, wenn sie an Veranstaltungen oder Freizeitaktivitäten teilnehmen, bei denen eine Testpflicht für ungeimpfte sowie nicht genesene Menschen gilt.

Unverständnis bei vielen Eltern über Extra-Regelung

sat1 Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Schülerinnen ohne Maske.

Die Senatsgesundheitsverwaltung bestätigte der Berliner Zeitung dies kürzlich. Auf Anfrage hieß es, die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung stelle „an verschiedenen Stellen das Erfordernis auf, negativ getestet zu sein, um bestimmte Angebote des täglichen Lebens nutzen zu können“. Und weiter: „Von diesen Erfordernissen werden Schülerinnen und Schüler durch die jüngste Änderung allgemein freigestellt, gerade weil sie in der Schule ohnehin mehrmals wöchentlich getestet werden.“

sat1 Auch Armin Laschet nahm an der Show teil, ebenfalls ohne Maske.

Bei vielen Eltern herrscht nun Empörung über die doppelten Standards zwischen normalem Unterricht und dem Auftritt der Kinder in einer Wahlkampf-Show. Auch in der Politik herrscht Unverständnis über die Sonderregelung. FDP-Fraktionsvize Katja Suding sagte der Bild: „Das, was ja offenbar geht, wenn Politiker und Fernsehen zu Besuch kommen, muss auch im Schulalltag möglich sein.“

Marcel Luthe von den Freien Wählern sagt der Berliner Zeitung dazu: „Entweder sind die Masken notwendig, dann ist es verantwortungslos, sie für eigene PR-Zwecke nicht zu tragen. Oder sie sind ein unnötiger, permanenter Eingriff, den man demnach abschaffen könnte.“ Die Studienlage dazu sei „widersprüchlich, die psychosozialen Folgen fehlender Mimik, die Ausgrenzung von chronisch kranken und schwerbehinderten Kindern hingegen liegen auf der Hand“. Da diese Maßnahme offensichtlich „verzichtbar ist, wenn es dem eigenen PR-Zweck dient“, sei es „nur konsequent, wenn CDU, SPD und Grüne dies einsehen und diesen Unsinn beenden“.