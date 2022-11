32-jährige Warteliste für Tiefkühlkroketten: Metzgerei landet Genuss-Hit

Der japanische Familienbetrieb Asahiya kann sich vor Kroketten-Bestellungen kaum retten. Was ist das Geheimnis der frittierten Kartoffelprodukte?

Eine Krokette. In Japan stellt eine Metzgerei besondere Kroketten mit Kobe-Rind her, auf die die Kunden lange warten müssen. imago/Panthermedia

Die japanische Metzgerei Asahiya hat etwas ganz besonderes im Angebot: Koketten mit feinstem Kobe-Rindfleisch. Wer sie haben will, muss darauf allerdings lange warten: 32 Jahre nämlich. Warum ist das so?

Der familiengeführte Betrieb ist in Japan offensichtlich sehr beliebt, auf der Plattform Tripadvisor haben Kunden eine durchschnittliche Bewertung von fast fünf Sternen hinterlassen. Doch das Kerngeschäft spielt sich seit 1999 vornehmlich im Internet ab, berichtet der Nachrichtensender CNN. Schon damals waren die sogenannten „Extreme Croquettes“ so begehrt, dass die Eigentümer eine jahrelange Wartezeit einführen mussten.

Jede Krokette bedeutet Verlust

„Wir verkauften ‚Extreme Croquettes‘ zum Preis von 270 Yen (etwa 1,86 Euro) pro Stück. Das darin enthaltene Rindfleisch allein kostet etwa 400 Yen (etwa 2,76 Euro) pro Stück“, erklärt Shigeru Nitta, der Asahiya in dritter Generation führt.

Da es sich um ein Verlustgeschäft handelte, begrenzte Asahiya kurzerhand das Angebot. Pro Woche gingen nur noch 200 Kroketten über den Ladentisch. Der günstige Preis blieb jedoch bestehen und wurde zu einem der wichtigsten Faktoren für den weltweiten Ruhm.

Zudem verwendet die Metzgerei nach eigenen Angaben nur hochwertige Produkte, die den Geschmack verfeinern. So sind die Kartoffeln laut der hauseigenen Webseite „60 Tage lang in einem speziellen Kühlschrank gereift.“ Dazu kommt, neben weiteren Zutaten, noch das Kobe-Rind. Dabei handelt es sich um das teuerste Rindfleisch der Welt. Gängige Preise liegen in Europa bei etwa 500 Euro pro Kilogramm.

Medienrummel verursachte Weltruhm

Aber nicht nur die exquisite Zubereitung der Produkte ist für die 30-jährige Wartezeit verantwortlich. Der Geschäftszweig nahm Anfang der 2000er Jahre schnell Fahrt auf, als Medien auf die preisgünstige Metzgerei aufmerksam wurden. Die Bestellungen stiegen über die Jahre sprunghaft an, sodass ein Produktionsstopp verhängt werden musste. „Wir haben 2016 aufgehört, sie zu verkaufen, weil die Wartezeit über 14 Jahre betrug. Wir dachten daran, die Bestellungen einzustellen, aber wir erhielten viele Anrufe mit der Bitte, sie weiterhin anzubieten“, erzählt Nitta gegenüber CNN.

Ein Jahr später wurde die Produktion wieder hochgefahren und die Preise geringfügig erhöht. Statt 200 Kroketten pro Woche wird inzwischen die gleiche Anzahl pro Tag zubereitet. Leider half dies nicht, den weltweiten Bestellungen Herr zu werden. Die Wartezeit hat sich bereits mehr als verdoppelt.

Mittlerweile wird die Spezialität des Hauses in einer Schachtel, die fünf Stück enthält, für 2700 Yen (18,66 Euro) verkauft. Wer nicht 32 Jahre auf die „Extreme Croquettes“ warten möchte, kann sich auch für eine von drei Alternativ-Kroketten entscheiden. Für sie beträgt die Wartezeit lediglich vier Jahre.