Extreme Hitzewelle in Mexiko: Teils Temperaturen über 40 Grad

Mexiko wird dieses Jahr bereits von der dritten Hitzewelle geplagt. Acht Menschen kamen wegen der hohen Temperaturen landesweit seit Mitte April bereits ums Leben, wie die Regierung am Freitag (Ortszeit) bekannt gab. Sieben Todesopfer starben an einem Hitzschlag und das achte an Dehydrierung.

Bei Temperaturen von 35 Grad im Zentrum der Millionenmetropole Mexiko-Stadt ist die Luft in der Hauptstadt auch wegen der Abgase derzeit mehr als stickig. In Monterrey im Nordosten liegen die Temperaturen bei über 40 Grad Celsius. Dort geht der Wasserdruck in den Leitungen zurück und wegen des hohen Stromverbrauchs durch die Nutzung von Klima-Anlagen kommt es immer wieder zu Stromausfällen.

Kinder gehen nur noch zwei Stunden pro Tag zur Schule

In Monterrey hatte es schon im vergangenen Jahr eine historische Dürre gegeben. Im Bundesstaat Nuevo León wurde nun angeordnet, dass Kinder nur noch zwei Stunden am Tag in die Schule kommen sollen, damit sie der Hitze nicht so stark ausgesetzt sind.

Mexiko mit seinen 126 Millionen Einwohner erlebt jedes Jahr Hitzewellen. Dass die Hitzewelle jetzt aber so lange andauert, führen Experten auch auf den menschengemachten Klimawandel zurück.