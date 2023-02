Extremwetter: Mindestens 36 Tote nach Regenfluten in Brasilien Mitten im Karnevalswochenende wird der Südosten Brasiliens von schweren Unwettern heimgesucht. Es gibt viele Todesopfer, einige Städte sagen die geplanten Feiern ab. dpa

Nach starken Regenfällen wurden in Brasilien ganze Straßenzüge überschwemmt. Sao Sebastiao City Hall/AFP

São Paulo -Überschwemmungen und Erdrutsche haben in Brasilien am Karnevalswochenende mindestens 36 Menschenleben gefordert. Allein in São Sebastião im Südosten des Landes starben 35 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates São Paulo mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Ubatuba gemeldet. Schwere Regenfälle hatten seit Samstag Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des Bundesstaates verursacht.