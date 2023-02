Extremwetter: Vier Tote, Tausende obdachlos in Neuseeland Fortgeschwemmte Brücken, unpassiebare Straßen und Orte, die von der Außenwelt abgeschnitten sind: Seit Wochenbeginn tobt ein Tropensturm über dem Inselstaat ... dpa

HANDOUT - Menschen auf dem Dach eines Hauses in Napier und warten darauf, von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht zu werden. P/dpa Hogp/New Zealand Defense Force/A

Auckland -Im Zuge des tropischen Zyklons „Gabrielle“ sind Tausende Menschen in Neuseeland obdachlos geworden. Am schlimmsten betroffen war die Region Hawke's Bay auf der Nordinsel. Militärlaster hätten dort etwa 9000 Menschen in Sicherheit gebracht, berichtete der Sender Radio New Zealand am Mittwoch. Sie sollen zunächst in einem Sportzentrum in der Stadt Hastings untergebracht werden.