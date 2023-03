Facebook-Mutter Meta will weitere 10.000 Beschäftigte entlassen

Mark Zuckerberg setzt erneut den Rotstift an. Erst im November hatte er rund 13 Prozent der Belegschaft entlassen.

Die Facebook-Mutter Meta will weitere Beschäftigte entlassen. „Wir gehen davon aus, dass wir unser Team um etwa 10.000 Personen verkleinern und etwa 5000 zusätzliche offene Stellen, die wir noch nicht besetzt haben, schließen werden“, hieß es in einer Mitteilung von Vorstandschef Mark Zuckerberg an die Mitarbeitenden.

Das Team für Personalbeschaffung werde verkleinert, weitere Einschnitte sollten Ende April in den Tech-Gruppen folgen. Ende Mai seien Handelsbereiche betroffen. „Es wird hart sein, und es gibt keinen Weg daran vorbei“, erklärte Zuckerberg. Der Konzern müsse sich von talentierten und engagierten Kollegen verabschieden, „die Teil unseres Erfolgs waren“.

Erst vor vier Monaten hatte Meta die Entlassung von 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekündigt, das waren damals rund 13 Prozent der Belegschaft.