Die Social-Media-Accounts des britischen Militärs sind am Sonntag gehackt worden. Statt der regulären Inhalte erschienen auf den öffentlich zugänglichen Facebook-, Youtube- und Twitter-Kanälen unseriöse Kryptowährungs- und Phishing-Nachrichten. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmen. Der Angriff habe etwa vier Stunden angedauert, bevor die Militärs die Kontrolle über ihre Seiten zurückerlangen konnten.

Das britische Militär teilte auf seinem Twitter-Kanal mit, dass die Probleme behoben worden und Ermittlungen eingeleitet worden seien. Die Presseabteilung teilte zudem mit, dass sie die Geschehnisse zunächst nicht weiter kommentieren werde.

Die Attacke auf die Social-Media-Kanäle begann den Berichten zufolge bereits am frühen Nachmittag. Auf den Kanälen wurden offensichtlich betrügerische Krypto- und NFT-Werbungen gepostet. (Non-Fungible Token). So soll einer der Links zu einer Fake-Seite der NFT-Collection The Possessed geführt haben.Tom Watson, einer der Gründer von The Possessed, warnte seine Follower über Twitter und schrieb, dass es sich dabei um einen Betrug handele.

Auf Youtube zeigten die Videos den Zuschauern zudem QR-Codes an, die zum Übertragen von Kryptowährungen aufrief - mit dem Versprechen, die doppelte Summe zurückzuerhaltenWer hinter dem Angriff auf die Social-Media-Accounts des britischen Militärs steckt, ist derzeit nicht bekannt.