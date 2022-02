Schlechte Nachrichten für Mark Zuckerberg: Facebook hat zum ersten Mal in seiner Geschichte tägliche Nutzer verloren. Wie die Washington Post berichtet, wächst das Netzwerk aktuell weltweit nicht weiter. Etwa eine halbe Million Menschen weniger haben das Netzwerk zudem im letzten Quartal 2021 täglich genutzt. Vor allem Nutzer in Afrika, Lateinamerika und Indien blieben Facebook offenbar fern. Weltweit verzeichnete das Netzwerk 1,93 Milliarden Anmeldungen pro Tag, so der Bericht.

Der Quartalsbericht hatte auch Auswirkungen am Aktienmarkt: Facebooks Mutterunternehmen Meta musste am Donnerstagnachmittag einen Verlust seiner Aktie von 26 Prozent und einen um 220 Milliarden US-Dollar geschmälerten Marktwert verkraften. Laut Washington Post stellt dies einen neuen Negativrekord für das 2004 gegründete Unternehmen dar.

Große Konkurrenz durch TikTok

Facebook steht vor massiven Problemen: Die Konkurrenz zum boomenden Netzwerk TikTok, eine Whistleblowerin, internationale Behörden, die den Geschäftspraktiken des Unternehmens nachspüren und der Aufbau des „Metaversums“ – einer Vision von Zuckerberg und Mitarbeitern, reale und die virtuelle Welt miteinander zu verschmelzen.

Das einst rasante Wachstum des Unternehmens scheint gebremst: Am vergangenen Mittwoch wurde deutlich, wie „verlustreich seine Investition in Virtual- und Augmented-Reality-Hardware ist“, schreibt die Washington Post. So lagen die Aufwendungen für die Produktpalette „Metaverse“ 2021 bei 10 Milliarden US-Dollar, heißt es. Die Investoren jedenfalls schienen die Kombination aus Belastungsfaktoren für das Unternehmen nicht zu begrüßen.