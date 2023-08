AfD-Chef Tino Chrupalla hat im ZDF eine neue Familienpolitik gefordert, um den Fachkräftemangel in Deutschland in den Griff zu bekommen. Laut dem Parteichef könne das nur gelingen, wenn wieder deutlich mehr Kinder im eigenen Land gezeugt werden. „Wir brauchen definitiv ein Umdenken in der Familienpolitik“, sagte Chrupalla im ZDF-Sommerinterview der Sendung „Berlin direkt“.

Die Familienpolitik sei derzeit „desaströs“. „Wir haben eine de facto Ein-Kind-Politik“, so Chrupalla weiter. Da müsse man ansetzen, damit Deutschland „in 20, 30 Jahren“ aus eigener Kraft heraus „mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren“ könne. Das müsse der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern sein.

AfD-Chef: Bundesregierung betreibt „modernen Feudalismus“

Die Einschätzung von Experten, dass die deutsche Wirtschaft dringend Zuwanderung brauche, wollte der AfD-Parteichef nicht kommentieren. Auf die Frage, wie viele Arbeitsmigranten die deutsche Wirtschaft brauche, sagte er dem ZDF: „Ich schaue nicht auf die Zahlen, was wir jetzt brauchen würden. Ich schaue auf die Zahlen, welche Arbeitskräfte bereits im Land sind.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es gebe hierzulande zum Beispiel 2,5 Millionen Arbeitslose und unter anderem jährlich 60.000 junge Menschen ohne Schulabschluss. „Wir haben im Prinzip in der eigenen Bevölkerung genug Potenzial, das wir schöpfen müssen.“ Dass die Bundesregierung Fachkräfte derzeit aktiv im Ausland anwirbt, kritisiert Chrupalla als „modernen Feudalismus“. Berechnungen zufolge bräuchte Deutschland jedes Jahr 400.000 Zuwanderer gegen den Fachkräftemangel.