Berlin/Schönefeld - Bei einer Routinekontrolle am Flughafen BER sind coliforme Bakterien festgestellt worden, twitterte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Das Wasser in allen Sanitäreinrichtungen am Terminal 1 solle daher momentan nicht getrunken werden. Betroffen sei auch das Regierungsterminal. Die Ursache der Verunreinigung mit den Fäkal-Bakterien sei unklar.

Als Sofortmaßnahme werden die Leitungen im betroffenen Terminal aktuell durchgespült. Das werde mehrere Tage dauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Fluggäste werden demnach mit Durchsagen und Informationsblättern unterrichtet. „Gesundheitsamt und Trinkwasseranbieter sind informiert.“

Bei einer Routinebeprobung am #BER_T1 wurden Verunreinigungen (coliforme Bakterien) im Trinkwasser gefunden. Die Ursache für die Verunreinigung ist unklar. Aktuell werden alle Leitungen gespült. Gesundheitsamt und Trinkwasseranbieter sind informiert. pic.twitter.com/uJFismDOhR — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) November 2, 2021

Coliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor. Die Keime können Magen-Darm-Erkrankungen etwa mit Durchfall oder Erbrechen auslösen. Betroffen sind neben den Terminals auch das Gebäude der Bundespolizei und die ILA-Messehallen.