Die Gemeinde Llucmajor auf Mallorca hat am Wochenende wegen Fäkalien im Wasser ein Badeverbot an der Playa de Palma, dem Ballermann 1, ausgesprochen. Das berichtete die Mallorca Zeitung. Der Grund für die Verunreinigung sind demnach heftige Regenfälle, die am Freitagvormittag über der Insel niedergingen.

Die Bürgermeisterin von Llucmajor, Xisca Lascolas, sagte der Mallorca Zeitung, Wasserproben hätten eine Erhöhung von entsprechenden Werten aufgewiesen. „Als wir am Freitagnachmittag eine Analyse gemacht haben, war alles noch perfekt. Am Samstag ist die Probenentnahme dann auf einmal ungünstig ausgefallen“, sagte Lascolas der Zeitung. Die Zeitung Última Hora berichtete allerdings davon, dass die Werte bereits am Freitag erhöht waren.

Immer wieder Fäkalien vor den Stränden Mallorcas

Laut Lascola hat das Unwetter eine Strömung verursacht, die Abwässer von anderen Küstenabschnitten in die Bucht von s'Arenal gebracht hat. Das Mallorca Magazin wiederum schreibt, dass die starken Regenfälle einen sonst trockenen Bachlauf befüllt hätten, der an dem Strand ins Meer mündet. Der Regen soll Abfälle, die darin lagen, ins Meer gespült haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Gemeinde Llucmajor erlaubte den Touristen weiterhin am betroffenen Strandabschnitt zu liegen. Immer wieder jedoch mussten Rettungsschwimmer laut der Zeitung Menschen auffordern, das Wasser zu verlassen.

Das Problem mit Fäkalien vor den Küsten Mallorcas ist nicht neu. Im vergangenen Sommer stellte die Wasserschutzbehörde eine drastische Verschlechterung der Wasserqualität fest - insbesondere an den Stränden von Palma. Zuletzt war es Mitte Juli an der Playa de Albercuix verboten, ins Wasser zu gehen.