Attacke bei McDonald’s am Alex: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei Berlin fahndet aktuell nach einem Mann, der am 5. März 2022 einen Mann am Alexanderplatz schwer verletzt haben soll. Fast ein Jahr nach der Tat veröffentlichten die Ermittler nun am Dienstag Fotos aus einer Überwachungskamera. Die Tat ereignete sich laut der Polizei am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in der McDonald’s Filiale des S-Bahnhofs Alexanderplatz.

Der Tatverdächtige soll bei einem Streit das Opfer nach hinten gerissen und zu Boden geschleudert haben. Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen im Schulterbereich. Die von der Polizei veröffentlichten Bilder zeigen sowohl den Tatverdächtigen, als auch seine Begleiter.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich

vermutlich südländisch

Alter vermutlich ca. 18–25 Jahre

vermutlich ovaler Bartansatz

kurze dunkle Haare

auffällige helle Kapuzenjacke mit kariertem Linienmuster

dunkle Jeans und weiße Sportschuhe.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Polizei Berlin

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen (Täter und/oder Zeugen)?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat den Vorfall in den Morgenstunden des 5.3.22 gegen 5.30 Uhr eventuell selbst im S-Bhf. Alexanderplatz an der dortigen McDonald’s Filiale beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Perleberger Str. 61A in 10559 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 – 574 134 oder (030) 4664 – 571 100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.