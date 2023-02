Fahndung: Diese Männer versuchten, einen Geldautomaten zu sprengen

Vor gut einem Jahr sollen zwei Männer versucht haben, einen Geldautomaten in Altglienicke zu sprengen – was misslang. Nun fahndet die Polizei nach ihnen.

Die Polizei Berlin fahndet nach zwei Männern, die vor gut einem Jahr versucht haben sollen, einen Geldautomaten in Altglienicke zu sprengen. Die Tat ereignete sich am Sonntag, dem 23. Januar 2022, kurz nach 20 Uhr in einer Filiale der Berliner Volksbank in der Siriusstraße. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittler Fotos eines Überwachungskamera und baten die Bevölkerung um Hilfe bei der Identifizierung der Tatverdächtigen.

Einer der beiden Tatverdächtigen. Polizei Berlin

Die Tatverdächtigen machen sich an einem Geldautomaten zu schaffen. Polizei Berlin

Die Polizei Berlin fahndet nach diesen beiden Männern. Polizei Berlin

Die Sprengung des Automaten misslang, das Gerät wurde jedoch stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen? Wer hat deren Tatvorbereitung oder Flucht beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 – 944324, per E-Mail an lka443@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Ebenso können Informationen über die Internetwache Berlin gegeben werden.