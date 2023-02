Raubüberfall am Potsdamer Platz: Polizei fahndet nach diesen Männern

Die Polizei Berlin fahndet nach zwei Männern, die im Juli einen Mann am Bahnhof Potsdamer Platz ausgeraubt und verletzt haben sollen. Am Dienstag veröffentlichten die Ermittler Fotos aus einer Überwachungskamera und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen.

Die beiden Gesuchten sollen am Nachmittag des 25. Juli einen 21-Jährigen im Vorbeigehen an den Armen sowie im Nacken festgehalten haben und seine Wertsachen verlangt haben. Sie behaupteten, ein Messer ein Messer mit sich zu führen.

Als sich der 21-Jährige wehrte, kam es zu einer Rangelei, bei der der Angegriffene zu Boden fiel. Die beiden Männer sollen dann auf ihn eingetreten und erst von ihm abgelassen haben, als Zeugen den Vorfall bemerkten und einschritten. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Der erste Tatverdächtige. Polizei Berlin

Der zweite Tatverdächtige nach dem die Polizei fahndet. Polizei Berlin

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-273212 (innerhalb der Bürodienstzeiten), per Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.