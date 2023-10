Die Berliner Polizei fahndet aktuell nach einem jungen Mann, der in der Silvesternacht erst mit Feuerwerk auf Autos geschossen und schließlich einen Mann ausgeraubt haben soll. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, veröffentlichten sie am Montag ein Foto des Tatverdächtigen und baten die Bevölkerung um Hinweise.

Der bislang Unbekannte soll am 1. Januar 2023 gegen 1.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen auf der Hermannbrücke in Neukölln einen Mann niedergeschlagen und sein Mobiltelefon gestohlen haben. Der Bestohlene soll ihn zuvor aufgefordert haben, das Beschießen von Fahrzeugen mit Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kann Angaben zur Tat bzw. zu dem abgebildeten Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 entgegen. Außerdem können Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 5 unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.