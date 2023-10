Die Berliner und Chemnitzer Polizei suchen nach einer Frau, die nach einem Besuch in Berlin seit Samstag als vermisst gilt. Beate Cornelia A. ist nach Angaben der Polizei 60 Jahre alt und fuhr am Samstagvormittag von ihrem Wohnumfeld in Oberlichtenau in Sachsen aus mit einem Auto in die Hauptstadt. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Vermissten ist die Drontheimer Straße in Berlin. Seitdem ist die Frau nicht mehr nach Hause oder zu ihrem Wagen zurückgekehrt.

Die Polizei bittet nun um die Unterstützung der Bevölkerung. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat braune, glatte, mittellange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Steppjacke.

Die Chemnitzer Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Samstag gesehen?

Wem ist Beate Cornelia A. womöglich seit Samstag in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hinweise nimmt die Polizei Chemnitz unter der Rufnummer: 0371 387 3448 entgegen.