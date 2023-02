Frau im Bahnhof Friedrichstraße geschlagen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der eine Frau am U-Bahnhof Friedrichstraße geschlagen und verletzt haben soll. Am Freitag veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Was war geschehen? Am Montag, dem 5. Dezember gegen 18 Uhr kaufte sich die 64-Jährige auf dem Gleis der U-Bahnlinie 6 im Bahnhof Friedrichstraße ein Ticket, als der Gesuchte sie angesprungen und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau stürzte durch den Schlag erst gegen den Fahrkartenautomaten und ging dann zu Boden. Sie erlitt mehrere Verletzungen am Kopf und an der linken Schulter. Der Tatverdächtige flüchtete.

Laut der Polizei konnte der Mann mittlerweile namhaft gemacht und ihm weitere Taten zugeordnet werden. Sein Aufenthaltsort ist allerdings weiterhin unbekannt.

Die Polizei sucht diesen Mann. Polizei Berlin

Vor diesem Hintergrund fragt die ermittelnde Dienststelle:

Wer weiß, wo sich der Tatverdächtige aufhält? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zum Tatverdächtigen geben?

Die Polizei warnt: Wer auf den Tatverdächtigen trifft, sollte den Notruf unter der 110 wählen, ohne selbst mit dem Mann in Kontakt zu treten.

Hinweise nehmen die Wache des Polizeiabschnitts 28 in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 - 228 700 oder per E-Mail an dir2a28wache@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.