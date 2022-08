Die Bundespolizei fahndet nach einer Frau, die im April 2021 zwei Jugendliche am Bahnhof Alexanderplatz bedroht und angegriffen haben soll. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, haben sie nun ein Foto der Gesuchten veröffentlicht. Auch ein Zeuge der Tat wird mit einem Foto gesucht.

Am Mittwoch, 14. April 2021, soll die Unbekannte gegen 20.10 Uhr am Gleis 3/4 (S-Bahnsteig) des Bahnhofs Alexanderplatz einer damals 16-Jährigen erst verbal damit gedroht haben, sie umzubringen und ihr alle Knochen zu brechen. Dann soll sie die Jugendliche geschubst und ihr den Zeigefinger gebrochen haben. Anschließend soll die Unbekannte auch die zweite Minderjährige beiseite geschubst und die zu diesem Zeitpunkt schwangere 15-Jährige mit dem Ellenbogen am Rücken verletzt haben.

Die gesuchte Frau war nach Zeugenaussagen in Begleitung eines Mannes, der noch versucht haben soll, die Situation zu schlichten. Beide Personen flüchteten nach der Tat mit einer S-Bahn vom Bahnhof.

Bundespolizei Berlin Dieser Mann soll bei der unbekannten Frau gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung und fragt: Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Personen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Wer kann Angaben zur Tat machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030/206229360 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800/6888000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.