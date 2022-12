Geldautomaten geknackt: Polizei Berlin fahndet nach diesem Mann

Zwei Männer hebeln am Morgen des 27. November einen Geldautomat in Berlin-Kreuzberg auf und stehlen Bargeld. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach den Tätern.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Dieb. Er soll Ende November zusammen mit einem Komplizen in Kreuzberg einen Geldautomaten aufgehebelt und anschließend eine hohe Summe entwendet haben.

Am Sonntag, dem 27. November 2022 beobachtete laut Polizei ein Zeuge, wie sich zwei mit Warnwesten bekleidete Männer gegen 9.45 Uhr an einem Geldautomaten in der Luckenwalder Straße zu schaffen machten. Auf dem Gehweg, direkt vor dem Geldausgabegerät, parkte ein silberfarbener Transporter, mit dem die Tatverdächtigen im Anschluss an ihre Tathandlung mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag flüchteten. Dabei entstand das Foto, mit dem die Polizei nun nach den Männern fahndet.

Die Polizei Berlin fragt Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der abgebildeten Person geben?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des/der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatbeute machen?

Das Tatfahrzeug. Polizei Berlin

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das betroffene Gerät bereits einen Tag zuvor, am Samstag, dem 26. November 2022, stark beschädigt worden war. Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen bereits an diesem Tag mit entsprechendem Werkzeug auf den Geldautomaten eingewirkt haben.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12, in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 - 944320 oder per E-Mail an lka443-eg-total@polizei.berlin.de entgegen. Ebenso kann jede andere Polizei-dienststelle kontaktiert werden.