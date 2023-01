Der Gesuchte soll erst laute Selbstgespräche geführt haben. Dann soll er in einer U-Bahn einen Mann niedergeschlagen haben.

Mann in der U5 geschlagen: Polizei Berlin fahndet nach diesem Mann

Die Polizei Berlin fahndet nach einem Mann, der in einer U-Bahn der Linie U5 einen 50-Jährigen beleidigt und niedergeschlagen haben soll. Die Tat ereignete sich bereits im Mai 2022. Weil die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, haben sie nun Bilder des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Tatverdächtige war am Morgen des 12. Mai bereits durch lautstarke Selbstgespräche auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Bundestag aufgefallen. In der U-Bahn soll der unbekannte dann den 50-Jährigen zunächst angerempelt und verbal angegangen haben. Nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, soll der Tatverdächtige dem Opfer dann zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn damit zu Boden gebracht haben.

Erst durch das Einschreiten einer damals 25-jährigen Zeugin soll der Angreifer von dem 50-Jährigen abgelassen haben. An der nächsten Station, am Brandenburger Tor, verließ er den Zug. Dabei entstanden die nachfolgenden Bilder.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Der Rucksack der Tatverdächtigen. Polizei Berlin

Hinweise nehmen die Wache des Polizeiabschnitts 28 in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 - 228 700 oder per E-Mail an dir2a28wache@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.