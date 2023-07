Nach einem Einbruchsdiebstahl in Berlin-Neukölln sucht die Polizei einen Tatverdächtigen – und bittet dabei auch um Mithilfe der Bevölkerung. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, soll sich der mutmaßliche Einbrecher am Freitag, dem 23. September, unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in der Straße 614 im Ortsteil Britz verschafft haben. Dort soll der Mann eine beträchtliche Menge Bargeld gestohlen haben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben nach um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten, leicht korpulenten Mann. Der Verdächtige hat demnach kurze, leicht gewellte Haare und trägt einen dunklen Bart. Zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck „Chicago“ und eine blaue Jeans.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise können unter der Telefonnummer (030) 4664-472133, per E-Mail an dir4k21hinweise@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder in jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.