Fahndung nach geflohenem Straftäter dauert weiter an Die Suche nach dem in der vergangenen Woche geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung hat bisher nicht zu einer Festnahme des 64-Jährigen geführt. Im zwe... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Suche nach dem in der vergangenen Woche geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung hat bisher nicht zu einer Festnahme des 64-Jährigen geführt. Im zweistelligen Bereich lägen die Hinweise, die seit der öffentlichen Fahndung am Freitag bei der Polizei eingegangen seien, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Allerdings habe bisher keiner der Hinweise auf die Fährte des Mannes geführt.