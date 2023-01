Fahndung nach Silvesterrandale: Polizei ermittelt Fast vier Wochen nachdem bei Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin ein Reisebus angezündet wurde, hat die Polizei die Nachbarschaft nach Zeugen bef... dpa

ARCHIV - Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk. pa/Archivbild Julius-Christian Schreiner/TNN/d

Berlin -Fast vier Wochen nachdem bei Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin ein Reisebus angezündet wurde, hat die Polizei die Nachbarschaft nach Zeugen befragt. „Wir hoffen, dass vielleicht der ein oder andere doch noch Bild- oder Videodatenmaterial zuhause oder auf dem Handy hat“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Befragt wurden Anwohner in der sogenannten High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee, wo der Bus brannte und die darüberliegenden Wohnungen sichtlich beschädigte.