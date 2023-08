Die Bundespolizei fahndet aktuell nach zwei jungen Männern, die im Frühjahr einen Obdachlosen am Ostbahnhof in Berlin attackiert haben sollen. Am Freitag veröffentlichten die Ermittler Fotos der Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera und baten die Bevölkerung um Hinweise.

Die beiden Tatverdächtigen sollen am Dienstag, 4. April, gegen 22 Uhr vor Intercity Hotel am Ostbahnhof gemeinsam auf den wehrlosen Obdachlosen eingeschlagen und -getreten haben. Sie sollen erst von ihm abgelassen haben, als Zeugen hinzueilten, um zu helfen. Die Männer sollen anschließend durch den Westtunnel in Richtung Erich-Steinfurth-Straße geflüchtet sein.

Der zweite Tatverdächtige

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern?

Wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Telefonnummer 030/297779-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen