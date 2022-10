Mädchen zum Auto gezerrt: Brandenburger Polizei fahndet nach diesem Mann

Im Juli versuchte ein Unbekannter, eine Siebenjährige in ein Auto zu zerren. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach ihm.

Die Kriminalpolizei Brandenburg fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der . Der unbekannte Tatverdächtige soll am 16. Juli diesen Jahres ein 7-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz An den Eichen in Großziethen (Landkreis Dahme-Spreewald) angesprochen haben.

Er soll das Kind am Arm gegriffen und zu einem in der Nähe abgestellten Auto gezerrt haben. Als das Mädchen sich laut wehrte, ließ er los.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 40 bis 50 Jahre alt

etwa 190 Zentimeter groß

kräftige Statur

kurze, blonde Haare, dunkler Oberlippenbart

bekleidet mit einer kurzen grünen Jeans, einem gelben T-Shirt und schwarzen Turnschuhen

Die Polizei fragt: Wer erkennt den abgebildeten Mann?

Wer wurde Zeuge des beschriebenen Sachverhalts?

Hinweise können an die Polizeiinspektion Flughafen in Schönefeld unter der Rufnummer 030 63480 – 0 gegeben werden. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet entgegen.