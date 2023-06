Die Berliner Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der vor knapp einem Jahr gemeinsam mit sieben anderen Tatverdächtigen zwei Jugendliche im U-Bahnhof Alexanderplatz ausgeraubt haben soll. Die anderen Tatverdächtigen sind bereits identifiziert, bei dem nun Gesuchten wissen die Ermittler aber nicht, wo er sich aufhält und wie er heißt. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei nun Fotos des Verdächtigen und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Polizei Berlin

Der abgebildete Mann soll am Samstag, 16. Juli 2022 gegen 4 Uhr auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz gemeinsam mit den anderen Tatverdächtigen den zwei jugendlichen Opfern Zigaretten, Geld und eine Jacke geraubt haben. Die beiden Jugendlichen blieben bei dem Überfall unverletzt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das Intensivtäterkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Str. 55 in Treptow unter den Rufnummern (030) 4664-373221 /373230 oder per E-Mail an dir-3-k-32@polizei.berlin.de entgegen.