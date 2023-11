Schwerer Raub in Schmargendorf: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Räuber, der im Sommer 2023 in einer Tiefgarage im Ortsteil Schmargendorf einen anderen Mann ausgeraubt und schwer verletzt haben soll.



Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Er steht im Verdacht, am Freitag, 16. Juni, in einer Tiefgarage in der Forckenbeckstraße den Autofahrer gegen 21 Uhr ausgeraubt zu haben. Der Autofahrer erlitt durch die Attacke schwere Verletzungen.

Beschreibung des mutmaßlichen Räubers etwa 35 Jahre alt

circa 190 cm groß

sportliche Figur

kurze, dunkle Haare

keinen Bart

Die Ermittler der Polizei fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit, während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-273110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin.