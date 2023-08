Fahrradfahrer verletzt Senior in Moabit schwer - Polizei sucht Zeugen

Ein 74-Jähriger ist mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer in einen Streit geraten, der eskalierte. In der Folge erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Nun fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Radfahrer.

Wie die Ermittler mitteilten, soll sich die Tat am Donnerstag, dem 3. August gegen 22 Uhr ereignet haben. Ein alkoholisierter 74-Jähriger verließ demnach in Begleitung seiner Lebensgefährtin ein Lokal in der Bredowstr in Moabit, als er zwischen der Bugenhagenstraße und der Wiclefstraße einen Radfahrer bemerkte. Dieser ist nach den Angaben ohne Licht auf dem Gehweg gefahren.

Fahrradfahrer flüchtet und lässt Senioren am Boden liegen

Es kam daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Senior und dem Radfahrer. Im weiteren Verlauf schubste der Radfahrer den 74-Jährigen mit beiden Händen, sodass dieser unkontrolliert stürzte und sich schwerste Verletzungen am Kopf zuzog. Der Radfahrer entfernte sich – ohne Hilfe zu leisten – mit seinem Fahrrad in Richtung Bredowstraße / Wiclefstraße. Der gesundheitliche Zustand des Seniors ist weiterhin kritisch. Er wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die helfen können, die Tat aufzuklären.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: . Wer befand sich zur Tatzeit in dem oben genannten Bereich und kann Angaben zum Geschehen machen beziehungsweise Hinweise zum Tathergang geben?

. Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

. Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte unter den Telefonnummern (030) 4664-273130 oder (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.