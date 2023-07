Die Berliner Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der bereits vor mehr als einem Jahr in einem Hotel in Moabit einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am 18. April 2022 gegen 11 Uhr in dem Hotel in der Straße Alt-Moabit. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, veröffentlichten sie am Donnerstag ein Foto des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Tatverdächtige soll zunächst den Rucksack eines Gastes aus dem Hotel gestohlen haben. Bei seiner Flucht aus dem Hotel soll er von einer Hotelangestellten aufgehalten worden sein, die es schaffte, ihm den Rucksack zu entreißen. Der Gesuchte soll die Frau geschlagen und anschließend seine Flucht fortgesetzt haben. Außerdem soll der Tatverdächtige einige hundert Euro aus der Hotelkasse entwendet haben – dabei war er im Gegensatz zum Diebstahl des Rucksacks erfolgreich.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Mitte oder jede andere Polizeiwache entgegen.