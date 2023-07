Gewalt im Olympiastadion: Berliner Polizei fahndet nach diesen Schalke-Fans

Die Berliner Polizei fahndet nach Ausschreitungen bei einem Fußballspiel im Olympiastadion nach mehreren Fans des FC Schalke 04. Die abgebildeten Männer werden verdächtigt, im Oktober 2022 beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC randaliert und mehrere Polizisten verletzt zu haben, einen von ihnen schwer.

Nachdem inzwischen drei der gesuchten Männer aufgrund mehrerer Hinweise ermittelt werden konnten, hält die Suche nach drei weiteren Männern an. Zur Tatzeit waren die identifizierten Tatverdächtigen 25, 26 und 30 Jahre alt.

Bei den Attacken erlitten mehrere Polizisten Verletzungen. Ein Beamter stürzte eine Treppe hinab und wurde anschließend von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Die Berliner Polizei fahndet auch nach diesem Mann. Polizei Berlin

Die Polizei Berlin fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Falls einer der unbekannten Tatverdächtigen im öffentlichen Straßenland gesehen wird, bittet die Polizei darum, nicht an die Personen heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt ein für Sportgewalt zuständiges Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummern 0304664964510 oder per E-Mail an mailto:lka645gef@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.