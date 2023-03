Tankstellen-Überfall in Berlin: Polizei fahndet nach diesem Mann

Der Mann soll in einer Tankstelle am Barnackufer einen Angestellten mit einer Flasche und einem Messer attackiert haben. Die Beute: Geld und Zigaretten.

Die Polizei Berlin fahndet nach einem Mann, der im Dezember eine Tankstelle in Berlin-Lichterfelde überfallen haben soll. Da die Ermittler bisher nicht wissen, wer der mutmaßliche Räuber ist, veröffentlichten sie am Mittwoch Bilder aus einer Überwachungskamera und bitten nun die Bevölkerung um Hinweise.

Der Gesuchte soll am Samstag, 10. Dezember, gegen 1.30 Uhr den Verkaufsraum der eigentlich nur über den Nachtschalter geöffneten Tankstelle am Barnackufer betreten haben. Als der 19-jährige Angestellte ihn aufforderte, den Verkaufsraum zu verlassen, soll der Mann ihn mit einer Bierflasche und einem Messer attackiert haben. Mit Geld aus der Kasse und Zigaretten soll der schließlich aus dem Tankstellengebäude geflüchtet sein. Der Tankstellenmitarbeiter wurde leicht verletzt.

Der Gesuchte soll den Tankstellen-Mitarbeiter mit einer Flasche und einem Messer verletzt haben. Polizei Berlin

Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 - 473132 oder per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.