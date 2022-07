Die Polizei Berlin fahndet mit Fotos nach einem bisher Unbekannten, der Ende März dieses Jahres einen Taxifahrer in Schöneberg überfallen haben soll. Die Tat ereignete sich am 31. März gegen 21.40 Uhr am S-Bahnhof Schöneberg. An der dortigen Straßenunterführung des Bahnhofes hielt der 62-jährige Taxifahrer an, um seinen unbekannten Gast, den er zuvor vom Taxistand am Richard-von-Weizsäcker-Platz mitgenommen hatte, aussteigen zu lassen.

Als er den Bezahlvorgang startete, soll ihm der Fahrgast plötzlich ein Handy gegen den Kopf geschlagen und Geld gefordert haben. Der Taxifahrer gab nichts heraus, stieg schnell aus und versuchte durch Zuhalten der Beifahrertür die Flucht des Mannes zu verhindern - allerdings vergeblich.

Polizei Berlin Die Polizei sucht diesen Mann.

Der Unbekannte rannte anschließend auf den S-Bahnhof, wo alarmierte Polizeieinsatzkräfte vergeblich nach ihm suchten. Er entkam. Der Taxifahrer erlitt Schmerzen am Kopf, die er jedoch nicht behandeln ließ.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß

schlanke Figur

trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Jacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeans und weiße Sportschuhe

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473133 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.