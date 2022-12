Fahren auf Eis und Schnee: Diese Tipps gibt eine Kfz-Prüfgesellschaft

Berliner Autos in einer verschneiten Straße: Im Winter ist vorausschauendes Fahren besonders wichtig

Berliner Autos in einer verschneiten Straße: Im Winter ist vorausschauendes Fahren besonders wichtig dpa/Jens Kalaene

Winterwunderland oder Winterhölle? Das kann bei Eis und Schnee im Straßenverkehr eng beieinander liegen. Vorausschauendes Fahren ist jetzt noch mehr gefragt als sonst. Die Prüfgesellschaft GTÜ gibt Tipps.

Für Kurven gilt: Rechtzeitig vorher den Fuß vom Gas nehmen und mit angepasstem Tempo durchfahren. Möglichst nicht beschleunigen oder bremsen, sondern das Tempo halten. Nicht ruckartig lenken, sondern mit Gefühl.

Übersteuern, untersteuern - je nach Antriebsart und Lenkung

Verlieren die Reifen dennoch die Haftung, gilt: In der Regel schieben Autos mit Frontantrieb über die Vorderräder in Richtung Kurvenäußeres - sie untersteuern. Pauschal kann hier dann eine Gaswegnahme helfen, das Auto wieder auf Kurs zu bringen. Hat das Auto ein Antiblockiersystem (ABS) kann auch leicht gebremst werden, so die GTÜ. Damit bleiben die Räder beim Bremsen lenkbar.

Ein Wagen mit Heckantrieb übersteuert, sein Heck tendiert zum Ausbrechen. Auskuppeln kann hier eine Gewichtsverlagerung auf die Antriebsachse bewirken, so dass sie wieder Traktion hat. Auch Gegenlenken kann so ein Auto wieder auf Kurs bringen.