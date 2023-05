Fahrer hinterlässt Spur der Verwüstung bei angeblicher „Parkplatzsuche“

Ein Mann verlor in der Nacht offenbar die Kontrolle über seinen Luxuswagen und krachte in Niederschöneweide in fünf Autos. Er habe gerade einen Parkplatz gesucht, gab er an.

Der Fahrer eines Luxuswagens hat am späten Dienstagabend einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Nach ersten Berichten verlor der Fahrer des Lancia Thesis gegen 23.30 Uhr offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Schnellerstraße zwischen Rudower Straße und Britzer Straße in Niederschöneweide. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte in fünf geparkte Fahrzeuge und schob sie zusammen.

Auf rund 25 Metern richtete der junge Fahrer einen erheblichen Schaden an. Unter den beschädigten Fahrzeugen soll sich auch eine hochwertige Mercedes AMG E-Klasse befunden haben. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich drei Personen in dem Fahrzeug. Alle blieben offenbar unverletzt. Polizei und Feuerwehr rückten an.

Der Unfallort in der Schnellerstraße. Morris Pudwell

Nach Unfall: Schnellerstraße in Berlin für eine Stunde gesperrt

Der Fahrer habe angegeben, er hätte einen Parkplatz gesucht als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Die Schnellerstraße soll aufgrund des Unfalls zwischen Rudower Straße und Britzer Straße für über 60 Minuten vollständig für den Straßenverkehr gesperrt gewesen sein. Buslinien durften wohl jedoch passieren.

Der Fahrer konnte mit seinen Insassen den Unfall verlassen, da nach Informationen der Berliner Polizei keine Straftat vorlag.