Fahrer verprügelt: Polizei fahndet nach Neuköllner Schlägern

Berlin -Mit Bildern aus einer Autokamera fahndet die Berliner Polizei nach drei jungen Männern, die auf den Fahrer eines privaten Taxiservices eingeprügelt haben sollen. Die Männer wollten demnach im September 2022 in Neukölln ihre bestellte Fahrt in die Mainzer Straße nicht bezahlen und stiegen einfach aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer verließ ebenfalls das Auto und verlangte sein Geld. Daraufhin schlugen und traten die Männer auf den 35-Jährigen ein. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen.