Der Fahrer eines Smart hat am Montagabend in Berlin-Neukölln einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Informationen soll der Fahrer den Passanten gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee/Hobrechtstraße erfasst haben. Anstatt dem Schwerverletzten zu helfen, flüchtete der Fahrer. Ein Busfahrer und ein Taxifahrer alarmierten die Feuerwehr und Polizei. Vor Ort wurde der Verletzte von einem Notarzt und Sanitätern erstversorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in dem Bereich konnte der flüchtige Fahrer nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei Berlin laufen. Die Kreuzung war für rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt. Nur die Buslinie M41 konnte trotz der Unfallstelle fahren.