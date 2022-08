Ein Oberleitungsschaden auf der Strecke zum Hauptstadtflughafen BER ist nach Angaben der Deutschen Bahn behoben. Es gebe keine Einschränkungen mehr, sagte eine Bahnsprecherin am Montagmorgen. Am Sonntagabend war kurz vor dem S-Bahnhof Johannisthal in Berlin ein BER-Flughafenexpress (FEX) liegen geblieben, der auf dem Weg in die Hauptstadt war. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr musste der Zug mit den rund 250 bis 300 Fahrgästen evakuiert werden.

Die Menschen wurden auf freier Strecke über Leitern aus dem FEX geholt und mussten die letzten Meter bis zum nächsten Bahnhof zu Fuß zurücklegen. Verletzt wurde dabei nach den Angaben niemand. Vorsorglich wurden aber zwei Menschen in ein Krankenhaus gebracht.