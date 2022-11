Fahrgast beleidigt Busfahrer und verletzt Polizisten Ein 20 Jahre alter Mann hat in einem Bus in Berlin den Fahrer beleidigt und anschließend vier Polizisten verletzt, einen davon schwer. Einer der Beamten sei ... dpa

Berlin -Ein 20 Jahre alter Mann hat in einem Bus in Berlin den Fahrer beleidigt und anschließend vier Polizisten verletzt, einen davon schwer. Einer der Beamten sei mit dem Verdacht einer Hirnblutung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die anderen drei Verletzten seien ambulant behandelt worden.