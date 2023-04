Fahrkartenautomat am Bahnhof Kirchmöser gesprengt Unbekannte Täter haben am Bahnhof Kirchmöser in Brandenburg/Havel einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Infolge der Detonation am Samstagmorgen sei die Front ... dpa

Brandenburg/Havel -Unbekannte Täter haben am Bahnhof Kirchmöser in Brandenburg/Havel einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Infolge der Detonation am Samstagmorgen sei die Front des Gerätes aufgerissen worden und in Brand geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung seien die Täter unerkannt entkommen. Zur möglichen Beute äußerte sich die Polizei nicht.