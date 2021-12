Strausberg - Hat ein dummer Streich beinahe ein großes Unglück ausgelöst? Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag eine S-Bahn in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) teilweise zum Entgleisen gebracht. Eine S-Bahn hatte das abgelegte Fahrrad überfahren und es auf das gegenüberliegende Gleisbett geschleudert. Dort fuhr eine andere Bahn mit rund 100 Menschen an Bord über das Rad und entgleiste teilweise, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

#Zeugengesucht



Nachdem Unbekannte am 2.12.21 gegen 16:20 Uhr kurz vor dem S-Bhf. #Heegermühle ein #Fahrrad ans Gleis legten, erfasste kurz darauf eine S5 das Rad und überfuhr es. Wir suchen nun nach #Zeugen.



Weitere Infos: 🔗https://t.co/52q2AozdH1



Hinweise an:📞030/2977790 pic.twitter.com/Cdsoxq3uBd — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) December 3, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Verletzt wurde niemand. Passanten berichteten der Polizei von vier Jugendlichen, die sie zur Tatzeit im Gleisbereich gesehen hatten. Sie wurden aber nicht ausfindig gemacht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen den Bahnhöfen Strausberg Stadt und Hegermühle.