In Berlin drohen am heutigen Freitag Staus, lange Wartezeiten für Autofahrer und Chaos auf den Straßen. Auch Kunden der BVG, die mit Bus oder Straßenbahn unterwegs sind, müssen mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Grund: Die Marathon-Vorbereitungen für das kommende Wochenende, ein Klimastreik der Friday for Future-Aktivisten sowie ein Fahrrad-Korso.

Die 42 Kilometer langen Marathons der Skater am Samstag und der Läufer am Sonntag starten auf der Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg und führen dann in einem großen Bogen im Uhrzeigersinn durch Moabit, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz, Charlottenburg und Mitte zurück zum Brandenburger Tor. Polizei und BVG raten, S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen und Halteverbote für Autos zu beachten. U-Bahnverbindungen werden zum Teil verstärkt. Busse und Straßenbahnen fahren in einigen Fällen auf kürzeren oder anderen Strecken. Autofahrer können die Marathonstrecke nur über die Autobahn oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren. Auf einer interaktiven Karte des Veranstalters im Internet lassen sich die Uhrzeiten der Sperrungen für alle Stadtteile und Straßen abfragen.

Die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und dem Großen Stern ist bereits gesperrt. Ab heute folgen weitere Sperrungen rund um das Brandenburger Tor und im Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag.

Fridays for Future protestiert ab 12 Uhr

Am Samstagmittag wird dann die komplette Marathonstrecke für den Skater-Wettbewerb abgesperrt. Ab 19.00 Uhr können die Autos wieder fahren. Am Sonntag wird die Strecke erneut ab 7.30 Uhr für Zehntausende Läufer gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach und nach, wenn die Läufer vorbeigekommen sind. Ab Sonntagmittag soll sich die Lage auf dem größten Teil der Marathonstrecke entspannen. Für eine interaktive Karte klicken Sie bitte hier.

Bereits ab Freitagmittag sorgt eine Klima-Demo für Verkehrschaos. Angemeldet zu dem Protest von Fridays for Future in der Hauptstadt sind 8000 Teilnehmer. Wegen der Demo sind zwischen 12 und 18 Uhr zeitweise folgende Straßen gesperrt: ab Invalidenpark, Invalidenstraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Friedrichstraße, Reichstagsufer, Paul-Löbe-Allee, Otto-von-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Kapelle-Ufer, Alexanderufer und Invalidenstraße zurück zum Invalidenpark. Der Berliner Hauptbahnhof ist zeitweise nur über den Tiergartentunnel bzw. die Heidestraße erreichbar.

Fahrradkorso von Prenzlauer Berg bis Mitte

In der Zeit von 9.15 Uhr bis 12 Uhr kommt es zudem wegen einer Rad-Demo zu Verkehrseinschränkungen entlang der Wegstrecke Greifswalder Straße, Danziger Straße, Petersburger Straße, Warschauer Straße, Marchlewskistraße, Andreasstraße, An der Schillingbrücke, Engeldamm, Köpenicker Straße, Wallstraße, Neue Roßstraße, Mühlendamm, Grunerstraße, Otto-Braun-Straße, Torstraße, Mollstraße, Chausseestraße, Habersaathstraße und Scharnhorststraße.