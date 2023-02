Fahrradfahrer leblos auf Gehweg in Hakenfelde Ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin-Hakenfelde leblos auf einem Gehweg gefunden worden und später gestorben. Der Mann hatte eine stark blutende Ko... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. dpa/Symbolbild Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Berlin -Ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin-Hakenfelde leblos auf einem Gehweg gefunden worden und später gestorben. Der Mann hatte eine stark blutende Kopfwunde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer habe ihn gegen 14.00 Uhr auf der Wasserstadtbrücke gefunden. Gemeinsam mit einer Passantin habe er versucht, den 73-Jährigen zu reanimieren, bis Rettungskräfte dies übernahmen. Mehr als eine Stunde haben sie laut Polizei um das Leben des Mannes gekämpft - vergeblich. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es. Die Polizei ermittele aber noch dazu, was genau geschehen sei.