An der Karl-Liebknecht-Straße bricht aus ungeklärten Gründen ein Fahrradfahrer zusammen. Polizei und Feuerwehr beginnen die Reanimation.

Fahrradfahrer muss in Berlin-Mitte reanimiert werden: Umstände unklar

In Berlin-Mitte hat die Polizei Berlin eine leblosen Mann aufgefunden und diesen erfolgreich reanimiert. Die beiden Polizeibeamten waren nach Behördenangaben gegen 23.30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Mollstraße von einer Passantin herbeigewinkt wurden.

An der Kreuzung lag ein Mann neben seinem Fahrrad und zeigte keine Vitalfunktionen mehr. Während die Frau schon den Notruf der Feuerwehr kontaktierte, leiteten der Polizeikommissar und der Polizeimeister die Wiederbelebung ein. Kurz darauf traf ein Rettungswagen ein, dessen Besatzung die Reanimation mit einem Defibrillator unterstützte, bis der Patient wieder einen Pulsschlag aufwies.

Der 62-Jährige kam zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Ob ein vorheriger Verkehrsunfall oder der Gesundheitszustand des Mannes Grund für dessen Hilflosigkeit war, ist Gegenstand von weiteren Ermittlungen der Polizei Berlin.