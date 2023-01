Fahrradfahrer nach Unfall in Berlin-Spandau verstorben

Auf dem Falkenseer Damm in Spandau stießen am 2. Januar ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammen. Der Radfahrer verstarb jetzt im Krankenhaus.

Ein 57-jährige Fahrradfahrer, der bei einem schweren Unfall in Berlin-Spandau am 2. Januar 2023 verletzt worden war, ist am Dienstag nach Angaben der Polizei Berlin im Krankenhaus verstorben.

Ein 27-jähriger Autofahrer soll am Montag, den 2.Januar, gegen 21 Uhr den Falkenseer Damm bei grüner Ampel in Richtung Hohenzollerndamm befahren haben. An der Einmündung zum Askanierring kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 57-jährigen Radfahrer. Er soll sein Fahrrad zuvor gewendet haben.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer musste aufgrund eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Falkenseer Damm war in der Nacht von den 2. auf den 3. Januar in Fahrtrichtung Falkenseer Platz gesperrt.